Святослав Георгиевский - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Святослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Георгиевский
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Святослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Георгиевский
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2021
|75' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)