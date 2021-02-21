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    Святослав Георгиевский - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Святослав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Георгиевский
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2021 75' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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