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    Константин Кравченко - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кравченко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 90' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
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