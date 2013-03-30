Иван Григорьев - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Григорьев
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Иван
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Григорьев
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2013
|80' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|12.04.2013
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|30.03.2013
|90' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)