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    Дмитрий Кураев - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Кураев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:0
    (3:4)п    		 Амкар-Пермь (Пермь)
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