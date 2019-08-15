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    Слободан Симович - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Слободан
    Фамилия Симович
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1989 (33 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2019 1' -90' Астана (Астана) 3:0 БАТЭ (Борисов)
    81'
    15.08.2019 1' -90' БАТЭ (Борисов) 0:0 Сараево (Сараево)
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