Слободан Симович - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Симович
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Симович
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2019
|1' -90'
|Астана (Астана)
|3:0
|БАТЭ (Борисов)
|81'
|15.08.2019
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:0
|Сараево (Сараево)