Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ричард Смолвуд - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ричард
    Фамилия Смолвуд
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брэдфорд Сити 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -82' Брэдфорд Сити (Брэдфорд) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    53'
    • Читайте нас: 
    11