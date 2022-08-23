Ричард Смолвуд - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Смолвуд
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Ричард
|Фамилия
|Смолвуд
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брэдфорд Сити
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -82'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|53'