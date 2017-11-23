Вильям - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Вильям Дуглас
|Фамилия
|де Аморим
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Вильям Дуглас
|Фамилия
|де Аморим
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Лугано (Лугано)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)