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    Вильям - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Вильям Дуглас
    Фамилия де Аморим
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 декабря 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:2 Лугано (Лугано)
    23.11.2017 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 ФКСБ (Бухарест)
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