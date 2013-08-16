Вячеслав Сердюк - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сердюк
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Сердюк
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 января 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:2
|Динамо (Киев)
|05.10.2013
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|7:0
|Арсенал (Киев)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|16.08.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Арсенал (Киев)