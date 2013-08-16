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    Вячеслав Сердюк - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Александрович
    Фамилия Сердюк
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1985 (38 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 0:2 Динамо (Киев)
    05.10.2013 1' -90' Шахтер (Донецк) 7:0 Арсенал (Киев)
    21.09.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:0 Арсенал (Киев)
    16.08.2013 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Арсенал (Киев)
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