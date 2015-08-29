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    Хабиб Хабибу - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Хабиб
    Фамилия Хабибу
    Команда Локерен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2015 84' -90' Монако (Монако) 1:1 Ренн (Ренн)
    13.09.2015 Был в запасе Нант (Нант) 0:2 Ренн (Ренн)
    29.08.2015 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:1 Тулуза (Тулуза)
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