Хабиб Хабибу - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Хабибу
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Хабиб
|Фамилия
|Хабибу
|Команда
|Локерен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2015
|84' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)