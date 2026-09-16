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АПЛ 2026/2027
Команды
Сандерленд
Саймон Мур
Статистика
€ 75 тыс
Саймон Мур - статистика
Сандерленд
19 мая 1990 (36)
#21 | Вратарь
191 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
Был в запасе
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Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
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Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Престон
2 : 0
13.08.2024
Сандерленд
1' - 90'
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