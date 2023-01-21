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    Саймон Мур - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Саймон
    Фамилия Мур
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 мая 1990 (32 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 Был в запасе Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.03.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    28.02.2023 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    21.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    14.01.2023 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    01.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    21.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    10.12.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.11.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    25.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.10.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    19.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    08.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.09.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    14.09.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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