Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Чемпионат Украины 2007/2008