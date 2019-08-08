Ян Коваржик - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Коваржик
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Коваржик
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2019
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:0
|Виктория (Пльзень)