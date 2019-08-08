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    Ян Коваржик - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Ян
    Фамилия Коваржик
    Команда Богемианс 1905
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2019 1' -90' Антверпен (Антверпен) 1:0 Виктория (Пльзень)
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