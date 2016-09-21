Анене Чума - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Анене
|Фамилия
|Чума
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Анене
|Фамилия
|Чума
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар-Пермь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:0
(3:4)п
|Амкар-Пермь (Пермь)