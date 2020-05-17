Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Мацей Ганоушек - статистика

Генчлербирлиги
2 июня 1993 (33)
#23 | Защитник
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
22
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
0 : 3
17.05.2026
Генчлербирлиги
1' - 81'
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
3 : 2
09.05.2026
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
26.04.2026
Коджаэлиспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
18.04.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
11.04.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
04.04.2026
Гезтепе
46' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор
1 : 0
19.03.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Генчлербирлиги
0 : 2
15.03.2026
Бешикташ
90' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
84' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Эюпспор
1 : 0
21.02.2026
Генчлербирлиги
41' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
14.02.2026
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
3 : 1
09.02.2026
Генчлербирлиги
76' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
01.02.2026
Газиантеп
90' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
18.01.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Генчлербирлиги
4 : 3
22.12.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
3 : 2
22.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
07.11.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 0
01.11.2025
Генчлербирлиги
1' - 70'
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
26.10.2025
Коньяспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 2
18.10.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
1' - 90'
16'
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
1' - 70'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
68' - 90'
Главные новости
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+