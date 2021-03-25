Георгий Квилитая - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Квилитая
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Квилитая
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2021
|72' -90'
|Косово
|1:2
|Грузия
|09.10.2021
|90' -90'
|Грузия
|0:2
|Греция
|05.09.2021
|Был в запасе
|Испания
|4:0
|Грузия
|02.09.2021
|1' -78'
|Грузия
|0:1
|Косово
|31.03.2021
|63' -89'
|Греция
|1:1
|Грузия
|28.03.2021
|62' -89'
|Грузия
|1:2
|Испания
|25.03.2021
|1' -89'
|Швеция
|1:0
|Грузия