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    Георгий Квилитая - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Квилитая
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2021 72' -90' Косово 1:2 Грузия
    09.10.2021 90' -90' Грузия 0:2 Греция
    05.09.2021 Был в запасе Испания 4:0 Грузия
    02.09.2021 1' -78' Грузия 0:1 Косово
    31.03.2021 63' -89' Греция 1:1 Грузия
    28.03.2021 62' -89' Грузия 1:2 Испания
    25.03.2021 1' -89' Швеция 1:0 Грузия
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