Славиша Стоянович - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смедерево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1989 (34 года)
|Имя
|Славиша
|Фамилия
|Стоянович
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смедерево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 января 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|68'
|18.07.2013
|65' -90'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)