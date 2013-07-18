Милош Лепович - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Лепович
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевач
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Лепович
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевач
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|1' -75'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|18.07.2013
|1' -90'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)
|90' 90'