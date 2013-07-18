Душко Дукич - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Душко
|Фамилия
|Дукич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Душко
|Фамилия
|Дукич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Задар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|63' 90'
|18.07.2013
|1' -90'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)