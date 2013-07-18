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    Душко Дукич - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Душко
    Фамилия Дукич
    Команда Ягодина
    Состав Основной
    Родной город Задар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ягодина 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2013 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Ягодина (Ягодина)
    63' 90'
    18.07.2013 1' -90' Ягодина (Ягодина) 2:3 Рубин (Казань)
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