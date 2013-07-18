Вукашин Томич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Вукашин
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|198
|Имя
|Вукашин
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Ягодина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|198
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягодина
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ягодина (Ягодина)
|79'
|18.07.2013
|1' -90'
|Ягодина (Ягодина)
|2:3
|Рубин (Казань)