Хендрик Цук - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Цук
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1990 (32 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Цук
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2013
|74' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|10.08.2013
|1' -69'
|Байер (Леверкузен)
|3:1
|Фрайбург (Фрайбург)