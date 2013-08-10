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    Хендрик Цук - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Хендрик
    Фамилия Цук
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1990 (32 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2013 74' -90' Вердер (Бремен) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    10.08.2013 1' -69' Байер (Леверкузен) 3:1 Фрайбург (Фрайбург)
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