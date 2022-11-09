Владимир Коуфал - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Коуфал
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|78
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Коуфал
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 46'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -77'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)