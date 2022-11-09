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    Джон Стоунз - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Стоунз
    Команда Манчестер Сити
    Состав Основной
    Родной город Барнсли
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 мая 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Вес 70
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 44' Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 Был в запасе Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2022 61' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    09.11.2022 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Челси (Лондон)
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