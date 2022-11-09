Джон Стоунз - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Стоунз
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнсли
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|70
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Стоунз
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнсли
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 44'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|61' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)