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    Войцех Кубишта - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Войцех
    Фамилия Кубишта
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 марта 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 12 3 1 4 0
    Яблонец 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -62' Словацко (Угерске-Градиште) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    25.02.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    58'
    18.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 1' -64' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    29.01.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    90'
    12.11.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    87'
    06.11.2022 1' -84' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    43'
    23.10.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    60'
    16.10.2022 1' -73' Славия (Прага) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    39'
    08.10.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    60'
    31.08.2022 1' -46' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    27.08.2022 1' -90' Пардубице (Пардубице) 0:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    35'
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    14.08.2022 71' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    31.07.2022 78' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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