Войцех Кубишта - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Кубишта
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Кубишта
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 марта 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|12
|3
|1
|4
|0
|Яблонец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -62'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|58'
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|1' -64'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|29.01.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|90'
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|87'
|06.11.2022
|1' -84'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|43'
|23.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|60'
|16.10.2022
|1' -73'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|39'
|08.10.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|60'
|31.08.2022
|1' -46'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|35'
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|14.08.2022
|71' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|31.07.2022
|78' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)