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Войцех Кубишта
Статистика
Войцех Кубишта - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1993 (33)
#27 | Защитник
Чехия
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Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Висла
4 : 1
15.08.2024
Спартак Тр
67' - 120'
90'
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
3 : 1
08.08.2024
Висла
90' - 90'
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