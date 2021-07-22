Неманья Секулич - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Секулич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Секулич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2021
|46' -89'
|Будучность (Подгорице)
|0:2
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|22.07.2021
|Был в запасе
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|4:0
|Будучность (Подгорице)