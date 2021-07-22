Марко Полетанович - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Полетанович
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Полетанович
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Гент (Гент)
|3:0
|Ракув (Ченстохова)
|19.08.2021
|1' -89'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2021
|1' -97'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|05.08.2021
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
|Рубин (Казань)
|43'
|29.07.2021
|1' -121'
|Ракув (Ченстохова)
|0:0
(4:3)п
|Судува (Мариямполе)
|88'
|22.07.2021
|9' -89'
|Судува (Мариямполе)
|0:0
|Ракув (Ченстохова)
|90'