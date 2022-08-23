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    Кевин Мбабу - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Мбабу
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 68
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 89' Серветт 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 79' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    58'
    15.02.2023 1' - 57' Винтертур 1:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Кроули Таун (Кроули) 2:0 Фулхэм (Лондон)
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