Кевин Мбабу - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мбабу
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мбабу
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 89'
|Серветт
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 79'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|58'
|15.02.2023
|1' - 57'
|Винтертур
|1:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)