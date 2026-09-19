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Сампдория
Кевин Мбабу
Статистика
€ 2,20 млн
Кевин Мбабу - статистика
Сампдория
19 апреля 1995 (31)
#43 | Защитник
180 см | 68 кг
Швейцария
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
79' - 90'
90'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
Был в запасе
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Италия. Серия В 2026/2027
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Сампдория
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Сампдория
2 : 1
19.09.2026
Катанцаро
79' - 90'
90'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
2 : 0
13.09.2026
Сампдория
Был в запасе
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