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    Помпилиу Стойка - статистика

    Имя Помпилиу
    Фамилия Стойка
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 170
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 13 0 2 4 0
    ФК Москва 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2008 Был в запасе Томь (Томск) 0:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    07.11.2008 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Томь (Томск)
    02.11.2008 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:1 Томь (Томск)
    26.10.2008 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.10.2008 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Томь (Томск)
    04.10.2008 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Локомотив (Москва)
    21.09.2008 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Ахмат (Грозный)
    13.09.2008 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Томь (Томск)
    31.08.2008 1' -90' Томь (Томск) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    23.08.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Томь (Томск)
    15.08.2008 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Рубин (Казань)
    09.08.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    02.08.2008 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Спартак (Москва)
    26.07.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Томь (Томск)
    19.07.2008 1' -90' Томь (Томск) 3:1 Химки (Химки)
    13.07.2008 1' -90' Томь (Томск) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    15.05.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    10.05.2008 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ФК Москва (Москва)
    06.05.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:2 Рубин (Казань)
    02.05.2008 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:3 ФК Москва (Москва)
    27.04.2008 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 ФК Москва (Москва)
    19.04.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    12.04.2008 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 ФК Москва (Москва)
    04.04.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:2 Химки (Химки)
    29.03.2008 1' -90' Томь (Томск) 2:1 ФК Москва (Москва)
    23.03.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
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