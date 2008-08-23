|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|13
|0
|2
|4
|0
|ФК Москва
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2008
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|07.11.2008
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Томь (Томск)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|Томь (Томск)
|26.10.2008
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.10.2008
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Томь (Томск)
|04.10.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|21.09.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Ахмат (Грозный)
|13.09.2008
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:0
|Томь (Томск)
|31.08.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|23.08.2008
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|15.08.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|09.08.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|02.08.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Спартак (Москва)
|26.07.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Томь (Томск)
|19.07.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Химки (Химки)
|13.07.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|15.05.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.2008
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|06.05.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:2
|Рубин (Казань)
|02.05.2008
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:3
|ФК Москва (Москва)
|27.04.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|19.04.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|12.04.2008
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|ФК Москва (Москва)
|04.04.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Химки (Химки)
|29.03.2008
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|ФК Москва (Москва)
|23.03.2008
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)