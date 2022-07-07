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    Марио Квесич - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Марио
    Фамилия Квесич
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 4 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -118' Олимпия (Любляна) 2:1
    (2:4)п    		 Сепси (Сфынту-Георге)
    61'
    21.07.2022 1' -73' Сепси (Сфынту-Георге) 3:1 Олимпия (Любляна)
    40'
    14.07.2022 1' -125' Дифферданж (Дифферданж) 1:2 Олимпия (Любляна)
    80' 19'
    07.07.2022 1' -90' Олимпия (Любляна) 1:1 Дифферданж (Дифферданж)
    62'
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