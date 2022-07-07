Марио Квесич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Квесич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Квесич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|4
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -118'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|61'
|21.07.2022
|1' -73'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|40'
|14.07.2022
|1' -125'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|80' 19'
|07.07.2022
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)
|62'