Борха Наварро - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Наварро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Наварро
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2017
|86' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Барселона (Барселона)