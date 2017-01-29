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    Борха Наварро - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Борха
    Фамилия Наварро
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 мая 1988 (34 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2017 86' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Барселона (Барселона)
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