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Румыния. Лига I
Команды
Петролул
Лукаш Зима
Статистика
€ 450 тыс
Лукаш Зима - статистика
Петролул
9 января 1994 (32)
#38 | Вратарь
186 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
2 : 3
28.08.2026
Петролул
1' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФКСБ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
ФКСБ
1 : 1
29.01.2026
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Динамо Загреб
4 : 1
22.01.2026
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
ФКСБ
4 : 3
11.12.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Црвена Звезда
1 : 0
27.11.2025
ФКСБ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Базель
3 : 1
06.11.2025
ФКСБ
15' - 90'
Лига Европы, 3 тур
ФКСБ
1 : 2
23.10.2025
Болонья
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ
0 : 2
02.10.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
25.09.2025
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
28.08.2025
Абердин
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Дрита
1 : 3
14.08.2025
ФКСБ
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ФКСБ
3 : 2
07.08.2025
Дрита
Был в запасе
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