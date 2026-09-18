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Франция. Лига 2
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Лаваль
Мамаду Самасса
Статистика
€ 150 тыс
Мамаду Самасса - статистика
Лаваль
16 февраля 1990 (36)
#30 | Вратарь
198 см
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Лаваль
1 : 1
18.09.2026
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Лаваль
1 : 2
04.09.2026
Ред Стар
1' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Лаваль
0 : 3
28.08.2026
Гренобль
1' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
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Франция. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мали
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
1' - 90'
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