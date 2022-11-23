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    Абдеразак Хамдалла - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Абдеразак
    Фамилия Хамдалла
    Команда Аль-Иттихад
    Состав Основной
    Родной город Сафи
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1990 (32 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марокко 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2022 Был в запасе Хорватия 2:1 Марокко
    14.12.2022 66' -90' Франция 2:0 Марокко
    10.12.2022 Был в запасе Марокко 1:0 Португалия
    06.12.2022 Был в запасе Марокко 0:0
    (3:0)п    		 Испания
    01.12.2022 76' -90' Канада 1:2 Марокко
    27.11.2022 73' -90' Бельгия 0:2 Марокко
    23.11.2022 81' -90' Марокко 0:0 Хорватия
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