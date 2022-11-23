Абдеразак Хамдалла - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Абдеразак
|Фамилия
|Хамдалла
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сафи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Имя
|Абдеразак
|Фамилия
|Хамдалла
|Команда
|Аль-Иттихад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сафи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марокко
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|Был в запасе
|Хорватия
|2:1
|Марокко
|14.12.2022
|66' -90'
|Франция
|2:0
|Марокко
|10.12.2022
|Был в запасе
|Марокко
|1:0
|Португалия
|06.12.2022
|Был в запасе
|Марокко
|0:0
(3:0)п
|Испания
|01.12.2022
|76' -90'
|Канада
|1:2
|Марокко
|27.11.2022
|73' -90'
|Бельгия
|0:2
|Марокко
|23.11.2022
|81' -90'
|Марокко
|0:0
|Хорватия