Салем Аль-Давсари - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Салем
|Фамилия
|Аль-Давсари
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Имя
|Салем
|Фамилия
|Аль-Давсари
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 74'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|3
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -74'
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|07.02.2023
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|4' 45' 70'
|04.02.2023
|1' -82'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|56'