Салман Аль-Фараж - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Салман
|Фамилия
|Аль-Фараж
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Имя
|Салман
|Фамилия
|Аль-Фараж
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Медина
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2022
|1' -45'
|Аргентина
|1:2
|Саудовская Аравия