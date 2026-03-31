Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Саудовская Аравия. Кубок Короля 2023/2024 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Чемпионат мира 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Чемпионат мира 2018