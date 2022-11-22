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    Салман Аль-Фараж - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Салман
    Фамилия Аль-Фараж
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Родной город Медина
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1989 (33 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саудовская Аравия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2022 1' -45' Аргентина 1:2 Саудовская Аравия
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