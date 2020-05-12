Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013