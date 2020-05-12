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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Роберто Инсинье
Статистика
€ 600 тыс
Роберто Инсинье - статистика
Авеллино
11 мая 1994 (32), Неаполь
#94 | Нападающий
171 см
Италия
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Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
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Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
22
1
2
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/4 финала
Катанцаро
3 : 0
12.05.2026
Авеллино
60' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Авеллино
1 : 0
08.05.2026
Модена
1' - 76'
Италия. Серия В, 37 тур
Эмполи
1 : 0
01.05.2026
Авеллино
65' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Мантова
0 : 2
18.04.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Авеллино
1 : 1
11.04.2026
Катанцаро
64' - 90'
90'
Италия. Серия В, 33 тур
Палермо
2 : 0
05.04.2026
Авеллино
64' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Сампдория
2 : 1
22.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
71' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Авеллино
1 : 0
07.03.2026
Падова
79' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Венеция
4 : 0
03.03.2026
Авеллино
1' - 84'
Италия. Серия В, 27 тур
Авеллино
0 : 0
28.02.2026
Юве Стабиа
1' - 66'
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
72' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Авеллино
1 : 3
11.02.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
87' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
0 : 1
29.11.2025
Авеллино
68' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Чезена
3 : 0
09.11.2025
Авеллино
1' - 62'
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
1' - 90'
32'
50'
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
1' - 68'
Италия. Серия В, 8 тур
Юве Стабиа
2 : 0
18.10.2025
Авеллино
46' - 90'
90'
Италия. Серия В, 7 тур
Авеллино
0 : 0
04.10.2025
Мантова
1' - 46'
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
1' - 62'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
1' - 39'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
1' - 72'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
1' - 62'
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
1' - 60'
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