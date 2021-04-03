Роберто Инсинье - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Инсинье
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Инсинье
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|29
|2
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|16.05.2021
|1' -84'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Кротоне (Кротоне)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|09.05.2021
|1' -66'
|Беневенто (Беневенто)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|01.05.2021
|55' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|25.04.2021
|70' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|21.04.2021
|78' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|18.04.2021
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|5:3
|Беневенто (Беневенто)
|45'
|12.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|21.03.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|13.03.2021
|46' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|03.03.2021
|1' -55'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Верона (Верона)
|28.02.2021
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|21.02.2021
|68' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.02.2021
|70' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Беневенто (Беневенто)
|07.02.2021
|1' -67'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|30.01.2021
|76' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Беневенто (Беневенто)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|17.01.2021
|1' -40'
|Кротоне (Кротоне)
|4:1
|Беневенто (Беневенто)
|29'
|09.01.2021
|58' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|06.01.2021
|1' -72'
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Беневенто (Беневенто)
|44'
|03.01.2021
|1' -82'
|Беневенто (Беневенто)
|0:2
|Милан (Милан)
|23.12.2020
|1' -60'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Беневенто (Беневенто)
|9' 8'
|20.12.2020
|1' -74'
|Беневенто (Беневенто)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|57'
|15.12.2020
|1' -61'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|11.12.2020
|46' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|1' -81'
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|28.11.2020
|60' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|22.11.2020
|46' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|52'
|07.11.2020
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Специя (Ла Специя)
|02.11.2020
|1' -71'
|Верона (Верона)
|3:1
|Беневенто (Беневенто)
|25.10.2020
|1' -77'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|30'
|18.10.2020
|46' -90'
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2020
|1' -46'
|Беневенто (Беневенто)
|2:5
|Интер (Милан)
|26.09.2020
|1' -80'
|Сампдория (Генуя)
|2:3
|Беневенто (Беневенто)