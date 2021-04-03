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    Роберто Инсинье - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Роберто
    Фамилия Инсинье
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 мая 1994 (28 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Беневенто 29 2 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    16.05.2021 1' -84' Беневенто (Беневенто) 1:1 Кротоне (Кротоне)
    12.05.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    09.05.2021 1' -66' Беневенто (Беневенто) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.05.2021 55' -90' Милан (Милан) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    25.04.2021 70' -90' Беневенто (Беневенто) 2:4 Удинезе (Удине)
    21.04.2021 78' -90' Дженоа (Генуя) 2:2 Беневенто (Беневенто)
    18.04.2021 1' -90' Лацио (Рим) 5:3 Беневенто (Беневенто)
    45'
    12.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    21.03.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    13.03.2021 46' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    03.03.2021 1' -55' Беневенто (Беневенто) 0:3 Верона (Верона)
    28.02.2021 46' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Беневенто (Беневенто)
    21.02.2021 68' -90' Беневенто (Беневенто) 0:0 Рома (Рим)
    12.02.2021 70' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 1' -67' Беневенто (Беневенто) 1:1 Сампдория (Генуя)
    30.01.2021 76' -90' Интер (Милан) 4:0 Беневенто (Беневенто)
    22.01.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    17.01.2021 1' -40' Кротоне (Кротоне) 4:1 Беневенто (Беневенто)
    29'
    09.01.2021 58' -90' Беневенто (Беневенто) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    06.01.2021 1' -72' Кальяри (Кальяри) 1:2 Беневенто (Беневенто)
    44'
    03.01.2021 1' -82' Беневенто (Беневенто) 0:2 Милан (Милан)
    23.12.2020 1' -60' Удинезе (Удине) 0:2 Беневенто (Беневенто)
    9' 8'
    20.12.2020 1' -74' Беневенто (Беневенто) 2:0 Дженоа (Генуя)
    57'
    15.12.2020 1' -61' Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    11.12.2020 46' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 1' -81' Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    28.11.2020 60' -90' Беневенто (Беневенто) 1:1 Ювентус (Турин)
    22.11.2020 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Беневенто (Беневенто)
    52'
    07.11.2020 1' -90' Беневенто (Беневенто) 0:3 Специя (Ла Специя)
    02.11.2020 1' -71' Верона (Верона) 3:1 Беневенто (Беневенто)
    25.10.2020 1' -77' Беневенто (Беневенто) 1:2 Наполи (Неаполь)
    30'
    18.10.2020 46' -90' Рома (Рим) 5:2 Беневенто (Беневенто)
    04.10.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2020 1' -46' Беневенто (Беневенто) 2:5 Интер (Милан)
    26.09.2020 1' -80' Сампдория (Генуя) 2:3 Беневенто (Беневенто)
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