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Шанхай Порт
Таяс Браунинг
Статистика
€ 350 тыс
Таяс Браунинг - статистика
Шанхай Порт
27 мая 1994 (32), Ливерпуль
#3 | Защитник
Китай | Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 90'
Китай. Суперлига, 26 тур
Шанхай Порт
0 : 0
05.09.2026
Бейджин Гуоань
1' - 90'
Китай. Суперлига, 25 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
0 : 1
28.08.2026
Шанхай Порт
46' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
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Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шанхай Порт
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 0
04.11.2025
Шанхай Порт
1' - 74'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
0 : 2
21.10.2025
Матида Зельвия
1' - 46'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Шанхай Порт
0 : 3
17.09.2025
Виссел Кобе
1' - 71'
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