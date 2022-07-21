Матео Павлович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1990 (32 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1990 (32 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|90'
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)
|81'