Сефас Малеле - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сефас
|Фамилия
|Малеле
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1994 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Сефас
|Фамилия
|Малеле
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 70'
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -70'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|Лацио (Рим)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.11.2022
|1' -81'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|78' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|69' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2022
|69' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:1
|Сивасспор (Сивас)
|08.09.2022
|62' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)