Кайл Рид - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Рид
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Престон (Престон)
|22.08.2015
|82' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Престон (Престон)