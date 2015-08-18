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    Кайл Рид - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Кайл
    Фамилия Рид
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Престон (Престон)
    22.08.2015 82' -90' Престон (Престон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:0 Престон (Престон)
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