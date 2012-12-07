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    Папе Хабиб Соу - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Папе Хабиб
    Фамилия Соу
    Команда Панатинаикос
    Состав Молодежный
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -60' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Панатинаикос (Афины)
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