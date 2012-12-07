Папе Хабиб Соу - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Папе Хабиб
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Папе Хабиб
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -60'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)