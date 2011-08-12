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    Михал Пападопулос - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Пападопулос
    Команда Заглембе
    Состав Основной
    Родной город Острава
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.2011 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    12.08.2011 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
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