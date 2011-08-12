Михал Пападопулос - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Пападопулос
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Острава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Пападопулос
|Команда
|Заглембе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Острава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2011
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.08.2011
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)