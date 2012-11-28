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    Йон Хавьер Видаль - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Йон Хавьер
    Фамилия Видаль
    Команда Баракалдо
    Состав Основной
    Родной город Лейоа
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1991 (31 год)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2012 85' -90' Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона) 0:2 Атлетик (Бильбао)
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