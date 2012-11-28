Йон Хавьер Видаль - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Йон Хавьер
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Баракалдо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейоа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Имя
|Йон Хавьер
|Фамилия
|Видаль
|Команда
|Баракалдо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейоа
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2012
|85' -90'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)