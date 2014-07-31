Офир Мизрахи - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Офир
|Фамилия
|Мизрахи
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1993 (29 лет)
|Имя
|Офир
|Фамилия
|Мизрахи
|Команда
|Хапоэль Ирони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 декабря 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль Ирони
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2014
|74' -90'
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)
|1:2
|Динамо (Москва)
|31.07.2014
|85' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Хапоэль Ирони (Кирьят-Шмона)