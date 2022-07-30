Йонас Мефферт - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Мефферт
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Мефферт
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 сентября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)
|40'
|30.07.2022
|1' -121'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)