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    Йонас Мефферт - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Йонас
    Фамилия Мефферт
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 сентября 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Гамбург (Гамбург)
    40'
    30.07.2022 1' -121' Байройт (Байройт) 1:3 Гамбург (Гамбург)
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