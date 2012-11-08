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    Натаниэль Лагрю - статистика

    #43 | Нападающий
    Имя Натаниэль
    Фамилия Лагрю
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2012 81' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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