Ивон Мвого - статистика
#38 | Вратарь
|Имя
|Ивон
|Фамилия
|Мвого
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Ивон
|Фамилия
|Мвого
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -13'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|23.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)