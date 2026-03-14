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Норвегия. Элитсериен
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Мольде
Эйрик Хестад
Статистика
€ 400 тыс
Эйрик Хестад - статистика
Мольде
26 мая 1995 (31)
#5 | Полузащитник
183 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
1' - 90'
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