Эйрик Хестад - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Хестад
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Хестад
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -68'
|Мольде (Мольде)
|1:1
(3:4)п
|Трабзонспор (Трабзон)
|05.08.2021
|1' -89'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:3
|Мольде (Мольде)
|31'
|29.07.2021
|1' -89'
|Серветт (Женева)
|2:0
|Мольде (Мольде)
|22.07.2021
|1' -89'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Серветт (Женева)