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    Джозеф Мартинес - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Джозеф
    Фамилия Мартинес
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 75' Интер 2:0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 68' Интер 2:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -75' Интер (Майами) 2:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    26.02.2023 1' -68' Интер (Майами) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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