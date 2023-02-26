Джозеф Мартинес - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 75'
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 68'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -75'
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|26.02.2023
|1' -68'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)