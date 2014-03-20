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    Матей Кончал - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Матей
    Фамилия Кончал
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2014 84' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Лион (Лион)
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