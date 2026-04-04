Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Дегтярёв - статистика

Шахтер Донецк РФ
30 мая 1993 (33), Кировск
#9 | Нападающий
183 см | 70 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер Донецк РФ
6
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
1' - 47'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 1
20.06.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 1
13.06.2026
Дружба
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
90' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
30.05.2026
Победа
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Шахтер Донецк РФ
2 : 1
23.05.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Чайка-М
1 : 4
16.05.2026
Шахтер Донецк РФ
70' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 2
08.05.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Шахтер Донецк РФ
0 : 0
25.04.2026
Севастополь
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
11.04.2026
Ангушт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Главные новости
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
4
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
1
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
1
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
10
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
3
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+